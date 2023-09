Stretta contro le carte Pokémon false: The Pokémon Company annuncia azioni legali

Le truffe nel mondo delle carte Pokémon sono sempre più comuni, specie da quando la pandemia da Covid-19 ha portato tantissime persone ad appassionarsi al gioco di carte collezionabili. La piaga è diventata così frequente che la stessa The Pokémon Company è intervenuta sulla questione con un comunicato ufficiale.

Uno statement rilasciato sul sito web del GCC Pokémon giapponese, infatti, mette in guardia i giocatori ed i collezionisti dagli acquisti online, spiegando che i falsi starebbero fiorendo in tutto il mondo. Nel suo comunicato, The Pokémon Company non fa riferimento solo alla rivendite sul mercato secondario e alle compravendite tra utenti - da sempre particolarmente a rischio - ma anche ai prodotti venduti da sedicenti negozi specializzati online.

"Vi ringraziamo per l'affetto che dimostrate da sempre per i nostri prodotti", si legge nel documento, che però continua dicendo che: "al momento, un numero non meglio specificato di servizi online e di negozi in rete ha messo in vendita dei prodotti che utilizzano materiale protetto da copyright legato alle carte Pokémon e gestito da The Pokémon Company. Questi prodotti, che usano i nostri marchi registrati senza il nostro permesso, vengono venduti come "repliche" o "carte di metallo"".

Lo statement spiega poi che "la produzione e la vendita di questi prodotti rappresenta un impedimento per i prodotti e i servizi Pokémon ufficiali, perciò lavoreremo con le compagnie che li stanno vendendo e con i servizi online che li commerciano per sospendere le vendite e per prendere azioni legali contro i produttori di questi oggetti. Chiediamo ai nostri clienti di fare attenzione e di evitare di acquistare per errore questi prodotti".

La stretta di The Pokémon Company, dunque, riguarda in particolare le "repliche" dei prodotti a tema Pokémon: in particolare, testate del calibro di PokéGuardian hanno interpretato la mossa come un vero e proprio giro di vite contro le carte false, oltre che contro le repliche in metallo dei prodotti legati ai mostriciattoli. Giorni contati per i falsi Pokémon?