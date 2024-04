Con questa striscia LED in OFFERTA il tuo gaming non sarà più lo stesso!

Govee Striscia LED vanta perle di luci LED ad alta densità che distribuiscono le luci in modo più uniforme per creare effetti luminosi straordinari. E' possibile dividere e filtrare i valori RGB per evidenziare ancora meglio i giochi. Possibilità di gestirlo tramite app. Oggi puoi risparmiare il 7% pagando solo 39,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La strisce LED Goove vanta anche la tecnologia DreamView, con la quale è possibile ottenere una sincronizzazione intelligente con almeno 10 luci led di Govee e creare un'esperienza di illuminazione completa. Le luci sono anche compatibili con Razer Chroma.

Potrai variare grazie a ben 123 modalità di scena preimpostate e 11 modalità musicali, così da adattare gli effetti al proprio stato d'animo.

La lunghezza della striscia LED si adatta perfettamente a tutti i lati dello schermo, catturando completamente i colore sullo schermo per presentare gli effetti cromatici, creando esperienze visive più realistiche.

La striscia led è adatta anche per schermi curvi da 24-26 pollici, così chi gioca in streaming potrà fregiarsi di un ambiente di gioco straordinario.

Dunque, è possibile pagare il 7% in meno, con un costo di 39,99 euro. Ma si tratta di un'offerta a tempo, quindi conviene sbrigarsi.

