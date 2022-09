Stroke the Dog: il Trofeo di Platino si ottiene accarezzando 2.000 volte il cane

Sul PlayStation Store è sbarcato un prodotto piuttosto anomalo, che fatichiamo a definire propriamente videogioco. Stiamo parlando di Stroke the Dog, un titolo in cui l'unico compito del giocatore è quello di - come avrete intuito dal nome - accarezzare un cane.

Il PlayStation Store è stato di recente invaso dai cosiddetti Platinum Trophy games, ovvero dei titoli molto semplici e ripetitivi in cui l'unico vero scopo è raggiungere il Trofeo di Platino. Al prezzo di 3,99 euro, Stroke the Dog vi richiede di coccolare un cane con approssimativamente 2.000 carezze (che si effettuano tramite la pressione costante del tasto X) prima di poter mettere le mani sull'ambito achievement. Potete dare uno sguardo al "gameplay" a questo indirizzo.

"Il Cane: il migliore amico dell'uomo (o della donna). Non siamo tutti abbastanza fortunati da averne uno, ma ciò non dovrebbe significare che non puoi accarezzarne uno ogni volta che vuoi. Abbi una vita reale ma non un vero cucciolo nella tua stanza di casa o in camera da letto, o in bagno o in cucina, ovunque tu abbia la tua TV. Accarezzalo tutte le volte che vuoi, poi accarezzalo ancora. Rilassati con un cane", recita la descrizione ufficiale.

Nel frattempo, sulle pagine del PlayStation Store si è fatto strada anche Stroke the Cat, in cui il compito del giocatore sarà... Beh, potete immaginarlo da soli.

Includere la possibilità di accarezzare gli animali è una pratica sempre più diffusa anche in titoli ben più noti, come accaduto nel caso di Ghostwire Tokyo e Far Cry 6.