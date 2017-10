Stronghold HD gratis su GOG per un periodo limitato

Fino alle 15:00 di giovedì 26 ottobre, GOG offrein download gratuito in abbinata con il film, come parte dello speciale "Polish Giveaway Pack". Una volta riscattato il gioco, quest'ultimo resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Stronghold HD permette di progettare, costruire e distrugere castelli storici. Impegnati in una guerra medievale contro i nemici IA in campagne per uno o due giocatori con 21 livelli a disposizione, con supporto per il multiplayer online fino a otto giocatori.

Uscito nel 2001, Stronghold HD è uno dei più acclamati giochi di strategia degli ultimi anni, ora disponibile per il download gratis. Laversione disponibile su GOG è ottimizzata per funzionare su tutti i moderni sistemi operativi (Windows 7, 8 e 10) e presenta testi e audio in inglese e polacco.

Per scaricare Stronghold HD vi basterà cliccare qui ed aggiunger il gioco al carrello, una volta riscattato (al prezzo di 0,00 euro) questo si legherà al vostro account e potrete gestirlo come se fosse stato regolarmente acquistato.