Struggling è disponibile su Switch: scenari grotteschi nel video gameplay

Gli sviluppatori indipendenti di Chasing Rats hanno pubblicato il video gameplay di Struggling all'Opening Night Live per confermare le anticipazioni delle ultime ore e ribadirne l'avvenuta uscita su Nintendo Switch.

La nuova proprietà intellettuale edita da Frontier assume la forma di un platform intriso di elementi rompicapo che vede per protagonista una creatura deforme alla disperata ricerca della libertà.

Immerso in un mondo organico dai toni grotteschi, il bizzarro eroe di Struggling potrà servirsi delle sue braccia snodate per strisciare, dondolarsi, scivolare e arrampicarsi verso la fine dei livelli. Sempre tramite le proprie braccia, il mostro a due teste interpretabile in Struggling nel corso della campagna principale potrà raccogliere oggetti e manipolare gli elementi che compongono lo scenario.

Di particolare interesse è poi la presenza di una componente multiplayer cooperativa che corre lungo tutta l'avventura, consentendo a ciascun utente di assumere il controllo di un singolo braccio e determinando, così facendo, delle dinamiche di gameplay sempre fresche. L'uscita di Struggling è prevista per oggi, 27 agosto, su Nintendo Switch.