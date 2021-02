Stubbs the Zombie ritorna a marzo, non solo su Nintendo Switch: anche PC e next gen

Tra gli annunci del Nintendo Direct di mercoledì 17 febbraio hanno trovato spazio anche novità Terze Parti decisamente inaspettate: tra queste ultime, anche Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.

Gli specialisti del porting di casa Aspyr Media si sono fatti carico del compito di riproporre su PC e console moderne lo Stubbs the Zombie del 2005. Ad oltre 15 anni di distanza, l'improbabile avventura che vede protagonista il non morto è pronta a calcare ancora una volta gli scenari dell'attualità videoludica. Ambientato nella città di Punchbowl, edificata durante l'amministrazione Eisenhower per mostrare le potenzialità tecnologiche del XXI secolo, Stubbs the Zombie vede la creatura affrontare avversari dalla natura decisamente improbabile.



Con supporto a una risoluzione moderna, sistema di controllo rivisto e migliorato e un sistema di achievement, Stubbs the Zombie in Rebel Without A Pulse si è presentato nel trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il nuovo titolo Aspyr Media ha già una data di uscita confermata: il gioco raggiungerà infatti i lidi di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S il prossimo 16 marzo 2021.



Tra i ritorni dal passato annunciati in occasione del Nintendo Direct troviamo anche l'arrivo di Legend of Mana su Nintendo Switch in versione rimsterizzata.