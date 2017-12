Studi e sviluppatori ci augurano un buon Natale con tanti messaggi e cartoline a tema!

, e tantissimi studi e personalità rilevanti del mondo videoludico hanno colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i loro fan attraverso i canali social.

Abbiamo raccolto alcuni dei loro messaggi e delle loro cartoline in calce alla notizia. Ci sono gli auguri di Naughty Dog, arrivati sotto forma di un artwork con protagoniste Chloe e Nadine di Uncharted: L'Eredità Perduta, e anche quelli di Neil Druckmann in persona, che invece ha pubblicato un'immagine di The Last of Us con Joel ed Ellie. Insomniac Games propone invece degli addobbi natalizi ispirati agli ultimi cinque giochi pubblicati: tra le altre cose, ci sono l'onnichiave di Ratchet & Clank e il sottomarino di Merryn in Song of the Deep. Presenti anche altre indiscusse icone Sony come Kratos di God of War e Aloy di Horizon: Zero Dawn.

Nintendo regala ai suoi fan un artwork ispirato ad ARMS, mentre Larry "Major Nelson" Hryb di Xbox si mantiene sul classico con un semplice messaggio di auguri. Non mancano all'appello neppure Psyonix, team responsabile di Rocket League, Square Enix che sceglie le protagoniste di Life is Strange per augurare a tutti un buon Natale, e anche Bethesda e Activision. Ne avete scovate altre in rete?