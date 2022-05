Quasi tutti gli studi Xbox hanno presentato qualcosa per lo showcase di giugno?

L'insider Rand al Thor (molto vicino al mondo Xbox) ha affermato di aver sentito da alcune sue fonti che quasi tutti gli studi interni di Microsoft hanno presentato progetti e novità da mostrare durante l'Xbox + Bethesda Showcase del 12 giugno.

In realtà sembra che alcuni team abbiano presentato più di un progetto, tuttavia Microsoft è stata costretta a fare dei tagli dal momento che lo show durerà 90 minuti. In realtà non sappiamo ancora quali giochi verranno mostrati ma è improbabile che in un'ora e mezzo potremo assistere alla presentazione di giochi da ogni singolo studio interno di Microsoft e Bethesda.

Tra i candidati più papabili troviamo certamente Starfield in uscita l'11 novembre, con ogni probabilità ci sarà spazio anche per giochi come Forza Motorsport attualmente in Beta, Avowed di Obsidian, Redfall di Arkane Studios e altri titoli in uscita tra la fine dell'anno e nel corso del 2023.

Si fa un gran parlare anche della modalità Battle Royale di Halo Infinite che potrebbe essere mostrata durante lo Showcase, oltre a giochi dei team Bethesda tra cui un nuovo Wolfenstein da MachineGames, mentre per Indiana Jones sembra essere ancora troppo presto. Ne sapremo di più il prossimo mese, quando la casa di Redmond trasmetterà lo showcase estivo di Xbox.