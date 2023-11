Lo studio di Assassin's Creed Mirage già su un nuovo episodio? Assunto un Lead Writer

Le fucine digitali di Ubisoft non si fermano mai, specialmente quando c'è da sfornare dei nuovi Assassin's Creed. Ciò sembra essere valido anche per la divisione di Bordeaux, che dopo aver dato alle stampe Mirage potrebbe già essersi messa al lavoro su un nuovo episodio della serie.

Ad alimentare tale supposizione c'ha pensato un importante "movimento di mercato", che ha visto lo sviluppatore e sceneggiatore veterano Rik Godwin unirsi ufficialmente ad Ubisoft Bordeaux come Lead Writer, in altre parole come capo scrittore, un ruolo di assoluto rilievo. Nell'annunciare il suo nuovo posto di lavoro, Godwin ha immediatamente chiarito che sarà impegnato sul franchise di Assassin's Creed: "Al termine della mia prima settimana di lavoro ufficiale, sono incredibilmente felice di annunciare che adesso sono il Lead Writer di Ubisoft Bordeaux e che sto lavorando sul franchise di Assassin's Creed".



Non essendoci espansioni da scrivere (la scorsa estate il Creative Director Stephane Boudon ha precisato che non ci sono piani per dei DLC di Assassin's Creed Mirage), è altamente probabile che Godwin sia impegnato su un nuovo episodio di Assassin's Creed, rinnovando dunque l'impegno di Ubisoft Bordeaux sulla serie.

Nel suo curriculum Rik Godwin ha all'attivo collaborazioni con Monckey Moon, Deck13, Parallell Studio e Don't Nod, team con i quali ha collaborato alla stesura dei testi e delle sceneggiature di giochi come Night Call, Atlas Fallen, Under the Waves, Harmony: The Fall of Reverie e Chinatown Detective Agency.