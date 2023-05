Lo studio di Crypt of the NecroDancer ha licenziato la metà dei suoi dipendenti

Tempi funesti per Brace Yourself Games, talentuoso studio di sviluppo indipendente canadese che in questi anni ha pubblicato giochi come Crypt of the NecroDancer e Cadence of Hyrule. Stando a quanto affermato da una ormai ex dipendente, ha licenziato metà della sua forza lavoro.

A renderlo noto è stata Crystal Savin, che fino a pochi giorni fa lavorava per Brace Yourself Games in qualità di Senior Producer. "Con il dolore nel cuore, annuncio che sono stata recentemente coinvolta nel taglio del 50% della forza lavoro del mio studio, dopo una collaborazione durata solamente quattro mesi. Sono attivamente alla ricerca di nuove opportunità nell'ambiente dello sviluppo dei videogiochi, negli eSport e negli spazi degli influencer". Il messaggio della sviluppatrice ha fatto seguito a quello di Ben Humphreys, un UI Programmer che il giorno prima aveva annunciato la separazione da Brace Yourself Games senza tuttavia accennare alla ben più ampia campagna di licenziamenti. Humphreys lavorava con lo studio di Vancouver da ben cinque anni, ma fortunatamente ha già trovato un nuovo impiego.

Brace Yourself Games non ha ancora ufficializzato i licenziamenti, ma sulla base delle informazioni condivise dai due ex possiamo assumere che la sua forza lavoro sia scesa a circa 20 dipendenti, a fronte dei 43 dichiarati su LinkedIn. In attesa di un riscontro da parte dello studio, che potrebbe far luce sulle motivazioni che l'hanno condotto a mandar via così tante persone, ricordiamo che attualmente sta sviluppando Rift of the NecroDancer, un rhythm-game che si pone come uno spin-off della serie NecroDancer e che vede Cadence alle prese con dei combattimenti al ritmo di musica. La finestra di lancio è fissata in un generico 2023 e non sappiamo se subirà delle modifiche dopo i licenziamenti.