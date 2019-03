Lo studio di Final Fantasy XV al lavoro su un nuovo gioco tripla A, uscirà su PS5?

Nel mentre il travagliato ciclo vitale di Final Fantasy XV giunge al termine con la pubblicazione di Episode Ardyn, ultimo add-on interamente dedicato al tormentato antagonista del JRPG, abbiamo la conferma che Luminous Productions, un tempo capitanato da Hajime Tabata (nonché da Tetsuya Nomura) si è lanciato nello sviluppo di un nuovo gioco.

Nello specifico, si tratterà di un nuovo ambizioso titolo tripla A che potrà contare su gran parte dello staff che si è occupato della realizzazione della fantasia finale dedicata al Principe Noctis e ai suoi compagni di viaggio. Il team di sviluppo ha deciso di fare ancora una volta affidamento sul Luminous Engine (nato inizialmente per dar vita a Final Fantasy Versus XIII) per la creazione di un mondo completamente originale.

"Non posso discutere dei dettagli ma, proprio come Final Fantasty XV, creerò un gioco basato su un nuovo mondo che punta alla massima qualità", ha dichiarato il director Takeshi Terada, ora alle redini dello studio. "State pure sicuri che il prossimo progetto è già in fase di lavorazione".

Pare cosa certa che il nuovo gioco di Luminous Productions vedrà la luce su PlayStation 5, come suggerito alcuni mesi fa dal profilo professionale del 3D modeler Tomohiro Tokoro apparso su Linkedin. Cosa vi aspettate dal nuovo gioco del team di Final Fantasy XV?