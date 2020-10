Lo studio legale Ontier entra nell'Osservatorio Italiano Esports

Lo studio legale globale Ontier (21 uffici in 13 Paesi del mondo) si associa all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, formazione e informazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nella strategia dello studio di consolidare il proprio posizionamento nei servizi legali dedicati agli stakeholder del settore Esports.

L'ingresso di Ontier nell'Osservatorio costituisce un ulteriore passo del percorso grazie al quale lo studio è progressivamente diventato un punto di riferimento nel panorama Esports nazionale ed internazionale.

Già a novembre 2019, nell'ambito del Social Football Summit che ha avuto luogo presso lo Stadio Olimpico di Roma, Ontier, con Gianni Origoni Grippo Cappelli, ha presentato la propria "Legal Guide on Esports", un lavoro di analisi della cornice giuridica di riferimento delle discipline Esportive a livello globale. Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire i più importanti stakeholder legali italiani interessati a contribuire all'evoluzione del settore, per mettere a disposizione di tutto il movimento idee e proposte per una migliore regolamentazione.

"Con l'ingresso di Ontier l'OIES aumenta il suo parterre di studi legali di eccellenza al servizio del movimento esportivo italiano - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Lo sviluppo del business del settore passa anche attraverso una maggiore regolamentazione, che così potrà attirare più investimenti. Radunando i migliori studi legali interessati al tema, l'OIES diventa sempre più un punto di riferimento nella discussione sugli Esports in Italia".

"Siamo molto soddisfatti di entrare a far parte dell'Osservatorio Italiano Esports, un avamposto di studio e di esame privilegiato del settore. Un autorevole punto di riferimento per quanti vorranno investire consapevolmente in un mercato globale che si sta preannunciando sempre più interessante" afferma Luca Pardo, Socio Fondatore di Ontier.