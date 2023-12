Studio MDHR dopo Cuphead: il prossimo gioco si ispirerà agli Action Arcade anni '80?

Dopo aver pubblicato l'Anniversary Update di Cuphead lo scorso settembre, Studio MDHR sembra ora del tutto concentrato sul suo prossimo progetto attualmente in lavorazione ma del quale ancora non si sa nulla. Ma un annuncio di lavoro potrebbe aver rivelato qualche interessante dettaglio.

Gli autori di Cuphead sono infatti alla ricerca di "un Art Director che si unisca a noi e che ci aiuti a plasmare l'identità visiva di un progetto nuovo di zecca che stiamo sviluppando qui in studio. Attraverso la guida del nostro Design Director sarai fondamentale per sviluppare lo stile, il linguaggio visivo e l'identità di un progetto davvero eccitante attualmente nelle sue prime fasi di sviluppo". Il prossimo gioco di Studio MDHR è dunque ancora nelle fasi iniziali dei lavori e dunque potrebbe volerci ancora diverso tempo prima di vederlo in azione.

Emerge però un curioso dettaglio tra i requisiti extra richiesti ai candidati: "un amore profondo per gli Action Arcade degli anni '80 e '90, magari accompagnati da qualche lavoro nel vostro curriculum che lo dimostri". Chiaramente si tratta di un'ipotesi, ma non è dunque da escludere che il team canadese stia lavorando a un Action ispirato ai classici delle sale giochi, dimostrandosi dunque un progetto dallo stile differente rispetto a quanto offerto da Cuphead.

In attesa di scoprire cosa effettivamente bolle nelle pentole di Studio MDHR, la nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course vi ricorda l'eccellente qualità del DLC pubblicato nel 2022 e che porta ad essere molto fiduciosi sul prossimo gioco della compagnia, qualunque esso sia.