Studio MDHR: il team di Cuphead è alla ricerca di un programmatore senior

, il talentuoso team di sviluppo dietro Cuphead , è alla ricerca di un programmatore senior da inserire nel proprio organico per la realizzazione di giochi 2D. In arrivo un sequel di, o magari una nuova Ip?

L'annuncio di lavoro, inoltre, contiene diversi indizi interessanti sul nuovo progetto della software house. Questa la descrizione dell'incarico che dovrà svolgere la figura professionale ricercata da Studio MDHR: "Sarai a capo di un piccolo team di programmatori, con l'obiettivo di gestire il codice e l'architettura. Svilupperai anche i contenuti a stretto contatto con i designer e gli artisti, assicurandoti che tutti gli elementi di design e gli sketch si traducano in animazioni precise. Gli elementi dell'azione andranno calibrati con la massima cura a livello di timing, in modo da realizzare frame perfetti per lo speed running."

La richiesta di esperienza e dimestichezza con oggetti, collisioni, pattern di movimento ed effetti 2D, inoltre, non può che confermare la natura bidimensionale del nuovo progetto di Studio MDHR. Ricordiamo che il team aveva già confermato il ritorno di Cuphead in una recente intervista, senza però scendere nel dettaglio: possiamo aspettarci nuovi contenuti per il gioco originale? O forse un sequel vero e proprio?

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dalla software house.