Lo studio di Ori è al lavoro su 'action GDR rivoluzionario' per PS4, Xbox One e PC

Sembra che i ragazzi di Moon Studios stiano già pensando al futuro dopo Ori and the Will of the Wisps, atteso platform in uscita l'11 marzo 2020 Xbox One e PC. A scoprirlo è stato un utente di ResetEra, che ha scovato dei preziosi indizi sul loro prossimo gioco all'interno di un annuncio di lavoro apparso su Gamasutra.

Moon Studios è alla ricerca di un Senior Designer che dovrà contribuire allo sviluppo di quello che è stato definito come un action RPG rivoluzionario. "Dopo aver ridefinito il genere Metroidvania con la serie Ori, il nostro prossimo obiettivo è quello di rivoluzionarie il genere action RPG", si legge nell'annuncio di lavoro in questione. Lo studio austriaco, fondato nel 2010, ha quindi deciso di cambiare registro e dedicarsi ad un altro genere per il prossimo progetto.

Il gioco in questione non è ancora stato annunciato, ma nel documento è possibile trovare qualche indizio sulle fonti d'ispirazione: il Senior Designer ricercato, infatti, oltre ad essere esperto in RPG, deve anche avere dimestichezza con franchise come Diablo, Zelda, Dark Souls. L'obiettivo del team è quello di "innovare e andare oltre a ciò che il genere ha offerto fino ad oggi".

Le piattaforme di destinazione menzionate nell'annuncio sono PlayStation 4, Xbox One e PC. La presenza della console Sony non deve stupirvi: nonostante abbia firmato un contratto di esclusiva con Microsoft per la distribuzione dei giochi della serie Ori, Moon Studios è una compagnia indipendente. Nessun riferimento, invece, per la finestra di lancio: probabilmente, ne sapremo di più dopo il lancio di Ori and the Will of the Wisps del prossimo anno.