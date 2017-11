Studio Wildcard: portare Ark su Switch richiederebbe molto lavoro

Parlando alla testata di Dualshockers, il Co-Creative Director Jesse Rapczak ha parlato di un possibile porting disu Nintendo Switch.

Per quanto Studio Wildcard si dichiari ben disposta nei confronti della console, ed impressionata per il successo commerciale e del supporto delle terze parti, pubblicare Ark su Switch non è attualmente nei piani dello sviluppatore. L'attenzione, al momento, è interamente dedicata agli expansion pack del gioco ed altri progetti, motivo per il quale non si avrebbe il tempo materiale di realizzare un port per la piattaforma ibrida. Oltretutto - dichiara Rapczak - il lavoro di ottimizzazione richiesto sarebbe molto esigente, considerate le specifiche tecniche di Switch, e il risultato finale vedrebbe diverse feature di gioco tagliate.

Ark: Survival Evolved è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco si è recentemente aggiornato per aggiungere il supporto a Xbox One X.