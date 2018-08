Studio Yakuza annuncerà la sua nuova IP a settembre

Durante un recente livestream, Toshihiro Nagoshi (papà della serie Yakuza) ha annunciato che Studio Yakuza annuncerà un nuovo progetto a settembre e sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato...

Nagoshi si è mantenuto sul vago ma ha fatto capire che la nuova IP dello studio nipponico potrebbe essere svelata a metà settembre nel corso della prossima puntata di SEGA Nama, la quale dovrebbe andare in onda nei giorni immediatamente precedenti al Tokyo Game Show. Che il gioco possa essere quindi presente alla fiera giapponese? Restiamo in attesa di scoprirlo...

Tra gli ultimi progetti di studio Yakuza citiamo Yakuza 6 The Song of Life, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Online (in uscita a fine anno in Giappone) e Fist of the North Star Paradise Lost, gioco di Ken il Guerriero uscito a marzo in Asia e in arrivo a ottobre in Occidente. L'ultima IP originale della compagnia risale al 2012, anno di lancio di Binary Domain, titolo accolto calorosamente da pubblico e critica ma purtroppo non baciato dal successo commerciale sperato dal publisher.

Cosa bolle dunque negli studi del Team Yakuza? Ne sapremo certamente di più a metà settembre, quando SEGA toglierà i veli al nuovo atteso progetto di Toshihiro Nagoshi.