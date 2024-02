Stufi di aspettare Shadow of the Erdtree? Giocate Convergence, grande mod di Elden Ring

L'L'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring si sta facendo attendere più del previsto, forse a causa della separazione tra FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, per fortuna ci sono vari modi per distrarsi nel frattempo. Uno di questi ha il nome di The Convergence, una overhaul mod con i connotati di un grande DLC.

Disponibile al download (ovviamente gratuito) su Nexus Mods, The Convergence rimpasta e amplia la formula di Elden Ring con numerose novità, a cominciare dall'introduzione di ben 27 nuove classi giocabili che si distinguono le une dalle altre per identità e stili di gioco. A valorizzarle ci pensano un nuovo sistema di progressione unico per ognuna di esse e delle nuove location di partenza (ogni classe comincia il proprio viaggio da un punto differente dell'Interregno).

La ricetta della mod è completata da un sistema di resurrezione dei boss (in questo modo è possibile rivivere le proprie battaglie preferite), nuovi equipaggiamenti e materiali per il crafting, una nuova funzione di teletrasporto chiamata The Erdtree Network (dopo aver sconfitto il boss Erdtree locale si sblocca la possibilità di teletrasportarsi in una location desiderata), la revisione di alcuni dungeon e boss e nemici nuovi di zecca.

In altre parole, The Convergence non è una di quelle mod che aggiungono nuovi livelli e/o intere campagne, preferendo piuttosto rivoluzionare l'esperienza di base offrendo nuovi stimoli ai videogiocatori che l'hanno già affrontata molteplici volte. A certificare la qualità della mod ci pensano i 264 mila download unici e gli oltre 6.000 endorsement inviati dai videogiocatori negli ultimi 8 mesi. The Convergence è infatti stata lanciata ad aprile 2023, ma nel frattempo è andata incontro a numerosi aggiornamenti fino alla Patch 1.4.0.2 di gennaio 2024. È relativamente facile da installare (trovate tutte le istruzioni necessarie seguendo il link alla fonte) inoltre è provvista di .exe e salvataggi separati, lasciando la vostra partita principale e i salvataggi vanilla protetti da Easy Anti-Cheat.