Stufi di Zelda? Macché, Aonuma e Fujibayashi possono andare avanti per sempre

Viene un momento nella carriera lavorativa in cui si può sentire il bisogno di una boccata d'aria fresca e di perseguire nuove sfide. È così anche per Hidemaro Fujibayashi e Eiji Aonuma, con l'unica differenze che i due creativi giapponesi riescono a trovare continuamente nuovi stimoli senza dover necessariamente abbandonare The Legend of Zelda.

Fujibayashi, Game Director dell'acclamato e vendutissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lavora alla serie da oltre vent'anni, più precisamente da Oracle of Seasons e Oracle of Ages, mentre il buon Aonuma offre il suo contributo fin dal 1998, l'anno di Ocarina of Time. Nessuno dei due, in ogni caso, si ritiene "ingabbiato" nel franchise o sente il bisogno di dedicarsi ad altro, poiché, molto semplicemente, Zelda offre infinite opportunità.

Chiacchierando con RTL Nieuws, Fujibayashi ha affermato: "Mi viene chiesto spesso (se mi sento intrappolato), ma io credo che le possibilità con Zelda sono infinite. Non mi sono mai sentito bloccato. Quando mi viene un'idea, non sempre ha a che fare con Zelda. Tuttavia, successivamente riesco a renderla parte di Zelda, poiché è possibile andare in qualsiasi direzione con questa serie".

Dello stesso avviso Aonuma, che ha confessato di sentirsi completamente "libero di esplorare nuove idee" in Zelda, un contenitore di molteplici esperienze. "Potrei rimanere incastrato con Zelda, ma non è una brutta cosa. È un posto davvero accogliente in cui rimanere bloccati".

Nell'ambito della stessa chiacchierata, Aonuma ha anche escluso un ritorno agli schemi classici di The Legend of Zelda, dal momento che Breath of the Wild e Tears of the Kingdom rappresentano ormai la base su cui costruire il futuro del franchise.