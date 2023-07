Stumble Guys arriva gratis su console! La sfida a Fall Guys parte da Xbox Series X|S e One

Le anticipazioni sull'arrivo di Stumble Guys su Xbox trovano conferma nel corso dell'ID@Xbox Showcase con la presentazione ufficiale del porting per Xbox One e Xbox Series X|S del frizzante party game multiplayer di Scopely.

Il fenomeno indie di Scopely che trae forte ispirazione da Fall Guys Ultimate Knockout cala i giocatori all'interno di arene online piene di attività da svolgere. Gli oltre 17 percorsi disponibili traggono spunto proprio dalla fisica di Fall Guys per spronare gli utenti a competere in minigiochi appartenenti ai generi più disparati, dagli sparatutto alle corse arcade passando per i platform e i puzzle.

Similarmente all'ormai iconico party game di MediaTonic (qui trovate la nostra recensione di Fall Guys), anche Stumble Guys vanta un comparto grafico estremamente colorato e vivace, con tantissime opzioni per la customizzazione del proprio alter-ego ed emote da utilizzare per caratterizzare ulteriormente il proprio alter-ego, grazie anche alle collaborazioni strette da Scopely con Mattel (Hot Wheels) e Hasbro (Nerf).

Il lancio delle versioni Xbox One e Xbox Series X|S di Stumble Guys è previsto prossimamente su Microsoft Store, seguito dai porting per PlayStation 5, PS4 e presumibilmente Nintendo Switch. A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, tutte le versioni console di Stumble Guys saranno rigorosamente gratuite in funzione della natura free-to-play del titolo.