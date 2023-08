Stumble Guys arriva su PS4 e PlayStation 5: al via le Olimpiadi di MrBeast!

MrBeast, il nuovo Re degli youtuber, conferma l'arrivo di Stumble Guys su PS4 e PlayStation 5 annunciando una collaborazione che lo vedrà protagonista insieme ai milioni di appassionati del party game gratuito di Scopely.

A darne notizia è lo stesso creatore di contenuti nel corso dell'ultima, funambolica attività promossa dal suo seguitissimo canale YouTube. Le arene che fanno da sfondo alle frizzanti sfide di Stumble Guys Multiplayer Royale, quindi, accoglieranno presto anche l'oceanica community PlayStation, con tanto di progressione multipiattaforma.

Il nuovo sistema implementato da Scopely consentirà ai giocatori di gestire in maniera unificata la progressione delle attività svolte, e questo a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione. La fase di pre-registrazione alla nuova versione di Stumble Guys è attiva da oggi, lunedì 21 agosto, su PS4 e PlayStation 5.

Per celebrare questa collaborazione, MrBeast ha dato vita a una delle sue sfide più folli insieme agli sviluppatori di Stumble Guys: il nuovo livello fa parte di una più ampia partnership che coinvolgerà MrBeast e Scopely in ulteriori attività, con nuove sfide di gioco, personaggi, funzionalità interattive, emote, animazioni e tanto altro in arrivo.

Gli 'stumbler' che parteciperanno all'evento gratuito delle Olimpiadi di MrBeast fino al 24 agosto potranno sbloccare una skin MrBeast Gold. Sapevate che Stumble Guys sta arrivando anche su Xbox One e Series X|S?