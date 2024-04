Stumble Guys: la Beta gratis è arrivata su PS4 e PS5, link al download

A distanza di qualche mese dall'annuncio, Stumble Guys è finalmente giocabile anche sulle console della famiglia PlayStation, dov'è appena arrivato sotto forma di Beta.

Il gioco, noto al grande pubblico come il clone di Fall Guys Ultimate Knockout, è diventato famoso poiché è stato distribuito da sempre come free to play e sin dal lancio ha goduto del pieno supporto al cross-progression tra PC e dispositivi mobile. Questa caratteristica ha fatto sì che molti giocatori decidessero di investire tempo e denaro in questo titolo e di abbandonare Fall Guys, che al lancio non era gratuito e non permetteva di avere un account unificato.

Chiunque fosse interessato a scaricare il colorato gioco a base di percorsi folli e mini-giochi, può farlo senza alcuna limitazione attraverso il PlayStation Store.

Ecco di seguito i link per il download della Beta sul negozio digitale Sony:

Per chi se lo stesse chiedendo, sulla pagina ufficiale del prodotto sullo store Sony viene confermato che la Beta terminerà il prossimo 30 aprile 2024. Non sappiamo se tale data coinciderà con la pubblicazione della versione finale o se bisognerà attendere qualche giorno prima del suo arrivo definitivo.

Sapevate che Stumble Guys è già disponibile su Xbox?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su