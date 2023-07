Stumble Guys, il clone gratis di Fall Guys, potrebbe arrivare presto su Xbox

Nel corso della serata sono spuntati in rete i primi report secondo i quali Stumble Guys è in dirittura d'arrivo sulle console della famiglia Microsoft. Pare infatti che il free to play ispirato a Fall Guys e disponibile già su Steam e dispositivi mobile raggiungerà presto anche Xbox One e Xbox Series X|S.

Sebbene i canali social ufficiali di Stumble Guys non riportino la notizia, il noto portale Polygon sostiene che il publisher Scopely abbia fatto l'annuncio nelle ultime ore. Al momento non viene riportata una data d'uscita esatta per il gioco gratis, ma sembrerebbe che gli sviluppatori promettano il pieno supporto a cross-play e cross-progression, così che tutti i giocatori PC, Android e iOS (iPhone e iPad) possano utilizzare i loro account e continuare ad utilizzare su Xbox le skin sbloccate negli anni.

Non si sa nulla invece di un'eventuale versione PlayStation, ma non è da escludere che il team di sviluppo non abbia i mezzi per realizzare contemporaneamente tutte le edizioni e si dedicherà ad una piattaforma alla volta.

In attesa di poterne sapere di più anche sulla finestra di lancio e su eventuali ricompense esclusive per gli utenti Microsoft, vi ricordiamo che Stumble Guys ha di recente accolto un evento a tempo limitato dedicato a Barbie.