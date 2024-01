Stumble Guys: il folle gioco gratis è disponibile su Xbox, link al download

A distanza di un bel po' di tempo dall'arrivo su PC e dispositivi mobile, Stumble Guys è finalmente approdato su Xbox e può essere scaricato in maniera gratuita da tutti gli utenti in possesso di una delle console Microsoft.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Stumble Guys è un gioco molto simile a Fall Guys Ultimate Knockout. Il titolo in questione, infatti, venne realizzato quando il gioco Mediatonic non solo era disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Steam, ma era anche a pagamento. Sfruttando il numero limitato di piattaforme e il costo d'accesso, i creatori di Stumble Guys svilupparono una sorta di clone free to play che ha fatto furore sia su PC che su dispositivi mobile (iOS/Android).

Nel tempo, il gioco ha ottenuto una certa popolarità e ha accolto collaborazioni con brand di successo. Come se non bastasse, sono arrivate anche tante aggiunte a livello contenutistico, grazie alle quali non vi sono solo percorsi e mini-giochi ma anche corse sui kart, attività in stile FPS e tanto altro.

Se siete interessati a provare il gioco, ecco di seguito il link per poterlo scaricare su Xbox One e Xbox Series X|S:

Sapevate che Stumble Guys sta per arrivare anche su PlayStation?