Stumble Guys gratis: ecco l'alternativa a Fall Guys per Android e iPhone

Tra le principali novità in ambito videoludico c'è il rinnovato Fall Guys gratuito, che sta allietando le afose giornate estive di molti appassionati del gaming. C'è però un limite che non è passato inosservato, ovvero l'assenza di una versione mobile del gioco. In questo contesto, sta emergendo un'alternativa per Android e iPhone.

Che cos'è Stumble Guys e dove scaricarlo

Basta approdare sul portale ufficiale del Play Store di Google per notare che tra i titoli gratuiti più popolari c'è Stumble Guys: Multiplayer Royale. C'è da dire che quest'ultimo esiste da parecchio tempo, visto che la data di uscita sul Play Store risale al 24 settembre 2020, ma solamente di recente il videogioco sviluppato da Kitka Games è diventato virale. Pensate che nel weekend del 25 e 26 giugno 2022 i server di Stumble Guys hanno avuto qualche grattacapo per troppi giocatori.

D'altronde, si fa riferimento a un titolo da oltre 100 milioni di download solamente sul Play Store per Android (ma il gioco è scaricabile gratuitamente anche dall'App Store per iPhone e iPad). È tutto molto semplice: si avvia il gioco, si effettua l'accesso (si può giocare anche come "ospite") e si preme sul pulsante "GIOCA", accedendo ai server ed entrando in partita con parecchi altri giocatori (il primo stage generalmente consente a 16 giocatori di qualificarsi).

Come funziona Stumble Guys

Se vi state chiedendo come funziona Stumble Guys, dovete sapere che il gameplay ricorda molto quello di Fall Guys. Ci sono infatti svariati scenari e ogni round della partita vede la selezione casuale di uno di essi. L'obiettivo è non farsi eliminare prima degli altri: proseguendo di round in round, il numero di giocatori rimasti diminuirà sempre più, fino ad arrivare allo scenario finale in cui rimarrà solamente il vincitore.

I controlli touch sono estremamente semplici e intuitivi: sulla sinistra c'è la sezione dedicata la movimento, mentre in basso a destra fa capolino il tasto per il salto. Premendo due volte quest'ultimo, è possibile effettuare un salto con spinta in avanti. L'icona del fumetto permette invece di conversare, in modo molto limitato, con gli altri giocatori, tramite faccine o scritte "Hi" e "GG". Da notare la presenza in alto a sinistra di un'indicazione relativa al ping, mentre in alto a destra c'è il numero di giocatori che si sono qualificati per il prossimo round.

Immancabili i classici meccanismi legati al mondo mobile, dallo Stumble Pass (simile al classico Battle Pass) al Negozio per le skin, che a volte offre anche ricompense gratuite. Presenti inoltre tornei, classifiche e possibilità di creare gruppi. Insomma, si tratta di un titolo casual che presenta molteplici possibilità per divertirsi in modo rilassato. Ricordiamo che Fall Guys non esiste su mobile, quindi Stumble Guys può potenzialmente rivelarsi interessante anche per questo motivo.

Per il resto, dovete sapere che il titolo di Kitka Games è disponibile anche per computer. In questo caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su come giocare gratis a Stumble Guys su PC, in cui abbiamo approfondito sia la questione degli emulatori che la disponibilità del gioco su Steam.