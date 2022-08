Stumble Guys a pagamento e Stumble Guys 2 già disponibile: la questione

È ormai da parecchio tempo che Stumble Guys, gioco visto da molti come un'alternativa a Fall Guys, risiede stabilmente nelle prime posizioni dei negozi digitali per dispositivi mobili. Un po' tutti sanno che si tratta di un titolo gratuito, ma in realtà su una singola piattaforma risulta a pagamento.

Sì, avete capito bene: nonostante il titolo di Kitka Games si possa scaricare senza sborsare alcunché mediante Play Store (per dispositivi Android con servizi Google) e App Store (per iPhone e iPad), nonché attraverso Steam (per PC Windows), i possessori di dispositivi come i tablet Fire si sono ritrovati dinanzi una "sorpresa" tentando di scaricare Stumble Guys dall'Amazon Appstore.

Il negozio digitale preinstallato sui dispositivi Amazon e utilizzato solitamente anche da coloro che dispongono di uno smartphone/tablet Android senza servizi Google propone infatti il gioco a 9,99 euro. Non è del tutto chiaro il motivo per cui il titolo sia diventato a pagamento in questo contesto, ma la situazione non è passata inosservata (nelle recensioni su Amazon non manca chi spiega di aver ottenuto il gioco quando era gratuito).

Tuttavia, il "colpo di scena" maggiore è la pubblicazione sull'Amazon Appstore, avvenuta nella giornata del 23 agosto 2022, di Stumble Guys 2. Quest'ultimo non sembra in realtà rappresentare un seguito, bensì semplicemente una versione gratuita per i succitati utenti. Difficile comprendere cosa abbia spinto Kitka Games a effettuare una mossa di questo tipo, ma di fatto Stumble Guys 2 ora esiste.