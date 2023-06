Stumble Guys x Barbie: il party game si tinge di rosa con il nuovo livello Dream Dash

L'alternativa mobile a Fall Guys, Stumble Guys, abbraccia le frizzanti atmosfere di Barbie con un livello interamente dedicato all'iconica bambola Mattel e al suo universo color rosa confetto.

L'ultima aggiunta al party game in salsa battle royale di Kitka Games porta gli Stumblers a cimentarsi in una nuova, frenetica serie di attività ingame nel corso di un'abbagliante festa in spiaggia. Mentre le Barbie prendono il sole a bordo piscina, i giocatori dovranno fronteggiarsi in sfide che premieranno la velocità, l'agilità e l'astuzia.

Similarmente all'ambientazione a tema Mattel dedicata all'universo di Hot Wheels, anche il livello Dream Dash a tema Barbie vedrà quindi i giocatori di Stumble Guys alle prese con missioni multiplayer particolarmente frenetiche e incentrate, questa volta, sulla ricerca degli oggetti preferiti della bambola Mattel, con tantissimi elementi che riflettono le sue varie passioni e professioni nel corso degli anni.

Date perciò un'occhiata al nuovo scenario in cui immergersi nell'esperienza multiplayer di Stumble Guys, un livello che va ad aggiungersi al già ricco ventaglio di ambientazioni accessibili su PC (Steam) e sistemi mobile iOS e Android.