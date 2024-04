Stunlock Studios celebra il successo di V Rising: quanti giocatori ci sono ormai ?

Come sappiamo da circa un mese, V Rising è pronto ad uscire dall'early access: il 2024 sarà fondamentale per l'esperienza videoludica messa a punto dai ragazzi di Stunlock Studios, complici i risultati ottenuti nel tempo. Dal 2022 ad oggi, sono oltre 4 milioni gli utenti che hanno giocato V Rising, come confermato ufficialmente nelle ultime ore.

Stando alle informazioni riportate dall'account X di V Rising, infatti, il titolo ha raggiunto dei numeri alquanto elevati che dimostrano il potenziale del mondo gotico e dei vampiri assetati di sangue e potere in V Rising. "La notte eterna è appena iniziata" e i vampiri devoti potranno presto o tardi mettere le mani sulla versione definitiva dell'avventura realizzata dal team di sviluppo.

"Risvegliatevi come un vampiro indebolito dopo secoli di sonno. Andate a caccia di sangue per recuperare le forze e nascondetevi dal sole cocente per sopravvivere". Avete già provato con mano il titolo realizzato e pubblicato da Stunlock Studios? Se sì, le premesse sono state sufficienti a farvi venir voglia di provare l'esperienza completa che giungerà nel corso del 2024? Il nuovo anno porterà con sé tante sorprese, e con esse vi sarà modo di dare il via ad una nuova alba per i vampiri di V Rising. Dopo un inizio in early access avvenuto nel maggio del 2022, è tempo di tante novità nell'arco delle prossime settimane o dei mesi che verranno.

