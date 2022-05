Stuntfest: leak svela il gioco che unisce Wreckfest, FlatOut e Trackmania

Prima che arrivasse un annuncio ufficiale, Stuntfest è apparentemente stato leakato da un portale videoludico polacco. Le informazioni trapelate confermano che il gioco è in via di sviluppo presso gli studi di Bugbear Entertainment (già autori di Wreckfest) e sarà distribuito da THQ Nordic.

Stando a quanto viene riportato, Stunfest trae molta ispirazione dal suo precedessore spirituale Wreckfest e da giochi come FlatOut e FlatOut 2. In definitiva, il progetto appare come una combinazione esplosiva delle serie di FlatOut, Trackmania e Wreckfest. Tutti gli screenshot reperiti dagli autori del leak mostrano percorsi in un ambiente simile al Grand Canyon o al deserto dell'Arizona. Oltre all'ambiente naturale, le mappe sono arricchite da varie decorazioni verdi, gialle e viola, nonché da ostacoli, palloncini e aggiunte di altra tipologia.

Stuntfest avrà diverse modalità di gioco: dalle corse su mappe che ricordano le piste di Trackmania (enormi discese e salti spericolati) al lancio del nostro personaggio verso l'obiettivo, una meccanica presa in prestito dalla serie di FlatOut. In Stuntfest, oltre a guidare un'auto, potremo muovere il nostro pilota, proprio come accade nell'esclusiva PlayStation Destruction All-Stars. Potremo lanciarci dal veicolo, muoverci liberamente sulla mappa ed evocare l'auto. Il nostro personaggio potrà utilizzare gli oggetti assegnati a LT e RT sul controller.

Il modello di guida viene accostato a quello di Wreckfest, ma sarà ancor più divertente e dinamico. Durante la guida dell'auto, avremo a nostra disposizione nitro e un'abilità speciale (Ultimate). Una delle abilità speciali è l'aliante, che potremo sfruttare quando saremo in aria. Non mancherà la varietà di veicoli: pickup, ATV, auto sportive, berline normali, e sarà anche possibile scegliere la propria colorazione. Anche il sistema di danni ai veicoli di Wreckfest ritorna in Stuntfest, con le auto che hanno una barra della salute e si distruggono realisticamente.

A questo punto non ci rimane in attesa di un eventuale reveal ufficiale, che potrebbe plausibilmente giungere durante lo showcase di THQ Nordic in programma per il mese di agosto. Intanto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Wreckfest.