Stuntfest World Tour annunciato: il figlio di FlatOut e Wreckfest nel trailer di annuncio

THQ Nordic ha ufficialmente annunciato Stuntfest - World Tour, nuovo sfrenato titolo automobilistico che fa del caos e della frenesia i suoi tratti più distintivi. Il gioco offre un mix delle caratteristiche già viste in giochi come Wreckfest, Destruction All-Stars e FlatOut, ma non mancheranno le meccaniche di gameplay uniche.

Sviluppato da Pow Wow Entertainment e previsto al lancio più avanti nel corso di quest'anno su PC, Stuntfest - World Tour offre i seguenti contenuti di gioco:

Un'incredibile selezione di competizioni vivaci: dal l'autoscontro alla gara di planate testa a testa!

Veicoli potenziabili e personalizzabili: devi ancora scoprire il tuo preferito!

Punta alle stelle! Lanciati fuori dal veicolo al momento giusto per ottenere un vantaggio o per un ritorno a sorpresa.

Gareggia nel nuovissimo sport estremo d'azione. Sii la prossima persona che conquisterà il trofeo del folle torneo Stuntshow!

Scegli il tuo personaggio preferito, dalla nonnina punk alla stella dello streaming, e fallo tuo grazie alle varie skin!

Stuntfest è un mix adrenalinico fra una gara di velocità e uno sport estremo, con un meccanismo di espulsione mirato unico. 18 giocatori si affrontano in una competizione a eliminazioni in varie modalità. L'obiettivo è brillare agli occhi del pubblico e vincere il festival. I personaggi si trasformano in proiettili viventi, espulsi dai veicoli e catapultati a centinaia di metri di distanza. Lasciandovi al trailer di annuncio che trovate più in alto, vi rimandiamo alla pagina Steam di Stuntfest per conoscere ulteriori dettagli.