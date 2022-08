Stuntfest World Tour: parte il Playtest dello 'stunt royale' di THQ, ecco come accedervi

Di ritorno dal THQ Nordic Showcase con il funambolico video di Stuntfest World Tour, gli sviluppatori di Pow Wow Entertainment invitano tutti gli appassionati di battle royale e arcade racing a partecipare al Playtest del loro prossimo titolo incentrato sugli sport estremi.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Stuntfest viene descritto dai suoi autori come "un mix adrenalinico fra una gara di velocità e un'esperienza basata sugli sport estremi", con 18 giocatori chiamati a partecipare a delle competizioni a eliminazione nella cornice di vare attività arcade.

Ogni sfida offerta da questa esperienza che ibrida FlatOut a Wreckfest cala i giocatori all'interno di arene piene di ostacoli, scorciatoie e gadget per metterne alla prova la reattività e il tempismo, trasformando i loro piloti in veri e propri "proiettili viventi" che, all'occorrenza, possono essere catapultati a centinaia di metri di distanza dal loro veicolo.

Dopo aver mostrato l'ultimo video gameplay nella cornice mediatica dell'evento digitale di THQ Nordic, il team di Pow Wow Entertainment ha aggiornato la pagina Steam di Stuntfest World Tour per consentire ai più curiosi di richiedere l'accesso alla fase di Playtest che verrà organizzata a breve su PC: la prima Closed Beta sta già avendo luogo, ma gli autori austriaci promettono di aprirne di ulteriori entro breve per coinvolgere tanti altri appassionati del genere.

