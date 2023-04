Stuntfest World Tour torna con un nuovo nome: lo 'stunt royale' gratis ha una data

Dopo essere sparito dai radar per un po', Stuntfest World Tour torna a farsi vedere, ed è accompagnato da diverse novità di spessore. Non solo il gioco ha adesso un nuovo nome, ma il publisher THQ Nordic ha anche confermato quando parte l'Early Access per il particolare battle royale di stampo arcade.

Jected Rivals, questo il nuovo titoli di Stuntfest World Tour, sarà disponibile in Early Access a partire dal 4 maggio 2023 su PC via Steam. L'opera sviluppata da Pow Pow Entertainment è distribuita in free-to-play, ma in ogni caso al lancio verranno messi a disposizione anche dei contenuti aggiuntivi opzionali a pagamento. Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer di Jected Rivals che offre ai giocatori un assaggio delle gare e delle sfide dal forte sapore arcade che caratterizzano il battle royale.

Ispirato a titoli come FlatOut e Wreckfest, Jected Rivals viene descritto da Florian Emmerich, capo delle pubbliche relazioni di THQ Nordic, come un prodotto che mescola azione, corse e folli acrobazie per dare vita ad un prodotto "composto al 200% da divertimento". L'opera offrirà una nutrita schiera di strambi personaggi tra cui scegliere, oltre ad un'ampia personalizzazione del proprio veicolo ed una vasta scelta di modalità di gioco con cui intrattenersi.

In precedenza c'erano già stati dei playtest per Stuntfest World Tour, e c'è ora curiosità di scoprire come Jected Rivals si rivelerà non appena disponibile in Early Access tra pochi giorni.