Stuntfest World Tour: trailer e Closed Beta per il gioco ispirato a FlatOut e Wreckfest

Dopo aver presentato ufficialmente Alone in the Dark, THQ Nordic ha concesso nuovamente spazio a Stunfest World Tour nel corso del suo speciale showcase del 12 agosto. Il publisher ci concede in questo modo un nuovo sguardo a quello che sembra essere un esplosivo mix tra FlatOut e Wreckfest.

Stuntfest è un mix adrenalinico fra una gara di velocità e uno sport estremo, con un meccanismo di espulsione mirato unico. 18 giocatori si affrontano in una competizione a eliminazioni in varie modalità snervanti. Il giocatore mantiene il controllo mentre manovra il proprio personaggio, percorrendo in volo ampie distanze e schiantandosi contro ostacoli imprevedibili. Non mancheranno i più bizzarri gadget per raggiungere scorciatoie segrete e ribaltare le sorti della gara all'ultimo secondo.

Il nuovo trailer pubblicato da THQ Nordic ci mostra tutta la spettacolarità dello sfrenato racing game sviluppato da Pow Pow Entertainment ma non ci rivela ancora una data di lancio. Viene però confermato che tra il 12 e il 13 agosto si terrà una breve Closed Beta con cui gli utenti Steam potranno per la prima volta mettersi al volante dei bolidi da distruzione di Stuntfest. Se foste interessati a candidarvi per la la fase di playtest vi rimandiamo a questo link.