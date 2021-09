StyleCLIP, l'IA che trasforma i personaggi dei videogiochi in persone reali

Conoscete StyleCLIP? Si tratta di una IA pensata per trasformare i volti dei personaggi di film, cartoni animati, videogiochi e serie TV in quelli di persone reali in carne ed ossa. In questo modo, Nathan Drake potrebbe assomigliare a vostro cugino mentre Michael di GTA V potrebbe non essere troppo diverso dal vostro datore di lavoro.

Grazie a StyleCLIP i volti spesso irrealistici o comunque fortemente "patinati" dei personaggi del mondo dell'intrattenimento vengono portati ad una dimensione reale, ecco quindi che troviamo Kratos con un volto visibilmente più gonfio, Zangief con una capigliatura per lui inusuale e potremo fare molti altri esempi.

In meno che non si dica i social (Twitter, in particolare) si sono riempiti di personaggi dei videogiochi trasformati con StyleCLIP, dai lottatori di Street Fighter al trio di GTA V, passando per John Marston di Red Dead Redemption, Kratos di God of War, Nathan Drake di Uncharted e tanti altri, trovate alcuni esempi nei Tweet qui sotto, che ve ne pare?

Chiaramente si tratta di una goliardata ma è interessante capire come le IA possano agire anche su questi aspetti, evolvendosi sempre di più e permettendo di creare volti (e non solo, ovviamente) quanto più vicini possibili alla reale fisionomia dell'essere umano.