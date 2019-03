Su Epic Games Store non troverete giochi spazzatura, parola di Tim Sweeney

Nel corso della Game Developer Conference 2019, Tim Sweeney ha affermato che "Epic Games Store non ospiterà mai giochi spazzatura", con chiaro riferimento a Steam, recentemente nell'occhio del ciclone proprio a causa della massiccia presenza dei cosiddetti "Crappy Games".

"Abbiamo standard qualitativi piuttosto elevati e non accettiamo giochi spazzatura", afferma Sweeney, spiegando che "Epic Games Store accetta solamente giochi di qualità discreta, dal AAA al piccolo indie, non facciamo distinzioni, ma non distribuiremo contenuti porno, giochi con asset rubati o bloatware nati solo con lo scopo di fare soldi facili."

Effettivamente, questo è uno dei più grandi problemi di Steam, lo store di Valve sembra avere criteri selettivi piuttosto bassi e spesso alcuni sviluppatori scorretti hanno pubblicato giochi di bassissima qualità e fake app, fenomeno questo ben documentato anche su App Store e Google Play.

In queste ultime ore Epic Games ha fatto incetta di esclusive per il suo store: da Control a The Outer Worlds, passando per Detroit Become Human, Heavy Rain e Beyond di Quantic Dream, senza dimenticare The Sinking City, inoltre anche Ubisoft si è detta aperta ad altre future collaborazioni dopo l'esclusiva Epic Games Store di The Division 2. Una politica decisamente aggressiva, destinata probabilmente a continuare anche nei prossimi mesi...