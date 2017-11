Su Sky arriva GINX Esport TV, canale tematico dedicato all'Esport!

Dalle 6 di domani mattina, sabato 11 novembre, il canale 219 di Sky si colorerà di verde: arriva infatti, primo canale interamente dedicato al fenomeno eSport.

Il palinsesto del "nuovo" canale in lingua inglese, disponibile per tutti gli abbonati Sky, oltre alle competizioni potrete trovare news, succulente informazioni, serie tematiche e molti altri contenuti interamente dedicati al movimento eSport.

Daily Download, First Hour e Top 10, sono solo alcuni dei programmi che si occuperanno di informare gli spettatori su ogni piccola novità su tornei, interviste esclusive ai giocatori e agli addetti ai lavori e agli streamer più famosi e gettonati del momento.

Il canale tematico, che debutterà in Italia solo domani, non è un'iniziativa recente. GINX ha già più di dieci anni sulle spalle. Nato nel Regno Unito nel lontanissimo 2007, è già presente in circa quaranta paesi e raggiunge quotidianamente oltre 50 milioni di utenti sparsi per tutto il globo.

Da giugno 2016, grazie a una partnership con Sky e ITV, il canale si rinomina in Ginx Esports TV, confermando la sua presenza in Europa, Sud-est asiatico e Canada con una programmazione di quasi mille ore di dirette e coverage degli eventi. Pensate, esiste pure il programma Minecraft: digging deeper, in cui vengono spiegate curiosità, trucchi e basi del titolo Mojang.

Ovviamente il canale darà spazio a tutti gli esport più seguiti: FIFA 18, League of Legends, Call of Duty, Overwatch, ma anche MOBA come Vainglory (titolo mobile seguitissimo).

Luca Revelli, Senior Director Partner Channels di Sky Italia ha dichiarato: “Come Sky Italia, siamo davvero contenti di lanciare GINX Esports TV, il primo canale di questo genere, proprio nel momento in cui il CIO sta valutando la possibilità di includere gli eSport nelle future edizioni dei Giochi Olimpici. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con GINX al fine di portare questo canale TV ad esser il punto di riferimento per gli amanti del genere”.

Con tutta probabilità non passerà molto tempo prima di vedere qualche contenuto tutto italiano dedicato all'eSport. Michele Posa, giornalista di Sky e grande appassionato di eSport dovrebbe già aver selezionato due caster italiani per un progetto dedicato. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e goderci, da domattina, il nuovo canale!