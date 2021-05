Subnautica si aggiorna su PS5 e Xbox Series X/S: update gratis anche con Play at Home

Gli sviluppatori di Unknown Worlds celebrano il lancio di Subnautica Below Zero pubblicando un importante update per l'originario Subnautica che ne ottimizza la grafica e le prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S. Ci sono buone notizie per chi, a fine marzo, lo ha riscattato gratis su PS4 con Play at Home.

Chi ha colto l'opportunità offertagli da Sony di rimpolpare la propria ludoteca scaricando Subnautica, Horizon Zero Dawn Complete Edition e tanti altri titoli nel corso dell'iniziativa Play at Home, infatti, può ricevere in via del tutto gratuita la versione PS5 del sandbox sci-fi di Unknown Worlds.

Oltre alla "versione" Play at Home e agli acquirenti del titolo su PS4 e Xbox One, anche gli abbonati a Xbox Game Pass possono ricevere gratis l'update che ottimizza Subnautica su Xbox Series X e Series S, con benefici che dovrebbero interessare la risoluzione, il framerate e il dettaglio grafico dei diversi biomi da esplorare immergendosi nell'oceano alieno di 4546B.

In attesa di leggere le note della patch per scoprire quali migliorie e ottimizzazioni sono previste per gli utenti in possesso di una delle nuove console di Sony e Microsoft, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Subnautica e al cinematic trailer di Subnautica Below Zero, il sequel ambientato nelle regioni artiche del medesimo mondo alieno.