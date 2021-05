Subnautica arriva su PS5: calo del 70% per il peso del gioco rispetto a PS4

Dopo aver superato lo scorso anno il traguardo delle oltre 5 milioni di copie vendute, Subnautica si aggiorna su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, approdando così anche su console di nuova generazione.

In occasione di questo passaggio, il titolo indie sviluppato dal team di Unknown Worlds ha tuttavia subito una modifica inaspettata, che farà certamente piacere ai videogiocatori. La versione next-gen di Subnautica si è infatti reso protagonista di una vera e propria riduzione radicale nel peso del gioco. L'avventura subacquea, infatti, richiedeva su PlayStation 4 uno spazio libero di circa 14 GB. Di questi, circa 6-7 erano richiesti dal solo gioco base, mentre i restanti erano frutto dell'accumularsi di patch correttive e contenuti post lancio.



Ora che Subnautica raggiunge i lidi di PlayStation 5, le dimensioni del gioco si sono drasticamente ridotte a soli 3,5 GB. Un calo di ben oltre il 70%, frutto di un nuovo processo di compressione del gioco. Al momento, la produzione non conta aggiornamenti, ma è opportuno segnalare che la nuova edizione di Subnautica include già al suo interno tutti i contenuti distribuiti da Unknown Worlds nella fase di supporto post-lancio.



Ricordiamo che con la pubblicazione di Subnautica in versione next-gen, il team di sviluppo ha portato su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch anche il sequel Subnautica: Below Zero.