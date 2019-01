Subnautica Below Zero arriverà presto in Accesso Anticipato

Unknown Worlds Entertainment ha svelato nuove informazioni su Subnautica: Below Zero, sequel di Subnautica che porterà i giocatori sulla superficie e nelle profondità degli oceani della regione artica del pianeta 4546B.

Il titolo debutterà mercoledì 30 gennaio in Accesso Anticipato su Steam, Epic Games Store e Discord Store poiché, come hanno chiarito gli sviluppatori, lo sviluppo non è ancora terminato. "Below Zero è pieno di bug, non è rifinito, non gira in maniera fluida e mancano ancora dei contenuti. Lo stiamo offrendo in Accesso Anticipato non perché vogliamo i vostri soldi, ma perché abbiamo bisogno del vostro feedback. Creiamo dei giochi migliori se li facciamo con voi", ha dichiarato il team di sviluppo.

Dal momento che Subnautica Below Zero sarà ambientato nella regione artica del pianeta (un anno dopo gli avvenimenti del primo capitolo), i giocatori saranno chiamati a sopravvivere in un bioma inedito per la serie, caratterizzato da picchi innevati, caverne ghiacciate, banchi di ghiaccio che galleggiano sull'oceano e sorgenti idro-termiche. Non mancheranno, ovviamente, nuove forme di vita da studiare e dalle quali difendersi. Maggiori informazioni verranno svelate alle ore 19:00 del 30 gennaio nel corso di uno speciale livestream, durante il quale verrà anche mostrato il primo trailer. Nel frattempo, possiamo farci un'idea sul nuovo gioco di sopravvivenza di Unknown Worlds guardando le immagini ufficiali che abbiamo raccolto nella galleria in calce.

Il primo capitolo, ricordiamo, è stato lanciato ufficialmente su PC e Mac nel mese di gennaio del 2018, anch'esso dopo aver trascorso un periodo in Accesso Anticipato. Lo scorso dicembre è approdato anche su PlayStation 4 e Xbox One.