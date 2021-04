Subnautica Below Zero arriva su PS5 con upgrade gratis e supporto al DualSense

Ad aprire lo State of Play di questa sera è stato Subnautica Below Zero, uno dei prodotti indipendenti la cui presenza era stata anticipata da parte di Sony.

Il nuovo trailer del gioco, che mostra svariate sequenze di gameplay e ci dà un assaggio di cosa ci aspetta nell'avventura sottomarina, svela ufficialmente l'arrivo del titolo sulla console di nuova generazione del colosso giapponese. La versione PlayStation 5 di Subnautica Below Zero godrà del pieno supporto al DualSense, del quale dovrebbe sfruttare tanto il feedback aptico quanto i grilletti adattivi, sebbene non sia ancora chiaro in quali contesti potremo usufruire di queste feature aggiuntive. Altra notizia molto gradita è l'arrivo dell'upgrade gratuito, grazie al quale tutti gli utenti che già hanno acquistato o acquisteranno il primo Subnautica in versione PlayStation 4 potranno poi aggiornare senza costi aggiuntivi all'edizione PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al trailer appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 14 maggio 2021, ovvero tra circa due settimane, sulle seguenti piattaforme: PC (sia su Steam che su Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Avete già visto il cinematic trailer di Subnautica Below Zero?