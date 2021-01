Subnautica Below Zero in arrivo su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S, stando al rating ESRB

Oltre alla già disponibile versione Early Access su PC e alla preannunciata edizione Switch di Subnautica Below Zero, l'espansione stand alone del famoso sandbox marino di Unknown Worlds sarebbe destinato ad approdare anche su console PlayStation e Xbox, stando a quanto suggerito dall'ultimo rating ESRB.

L'ente nordamericano preposto alla classificazione dei giochi destinati alla vendita su suolo statunitense e canadese, infatti, ha recentemente pubblicato il rating delle versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S di Subnautica Below Zero.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Below Zero riprende l'esperienza free roaming e sandbox dell'avventura originaria per immergere gli utenti nelle gelide acque delle regioni polari del pianeta alieno 4546B.

Come sperimentato dai partecipanti alla fase in Accesso Anticipato, in Subnautica Below Zero è possibile interagire con creature ancora più mostruose all'interno di suggestivi (e pericolosi) biomi sottomarini o di superficie. Rispetto al titolo primigenio (qui trovate la nostra recensione di Subnautica), in questa espansione a se stante è possibile utilizzare strumenti inediti per l'analisi ambientale ed elementi di equipaggiamento nuovi di pacca, tramite i quali raccogliere risorse e informazioni utili per progredire nell'avventura.