Subnautica Below Zero:faccia a faccia coi mostri alieni degli abissi nel Cinematic Trailer

Gli sviluppatori di Unknown Worlds si rituffano nelle profondità dell'oceano alieno di 4546B per mostrarci il suggestivo Cinematic Trailer di Subnautica Below Zero, il nuovo capitolo dell'omonima avventura survival particolarmente apprezzata dagli appassionati del genere.

Il filmato confezionato dagli autori californiani cattura lo stupore e il terrore degli esploratori del futuro alla vista delle bizzarre creature da incrociare visitando i fondali e le calotte glaciali di questo lontano pianeta.

Precipitato dopo l'esplosione della sua astronave, il giocatore dovrà ingegnarsi per sopravvivere alle avversità e ai mostri che popolano i poli di 4546B. Il titolo andrà quindi ad evolvere l'esperienza sandbox della versione primigenia di Subnautica, seppur con delle differenze rappresentate, ad esempio, dall'aggiunta delle sfide di sopravvivenza basate sul controllo della temperatura corporea.

Non mancheranno poi tutte le attività di costruzione, esplorazione libera, ricerca scientifica e caccia ai mostri che hanno contraddistinto il primo capitolo, anche qui con delle migliorie e novità che attraverseranno tutti gli aspetti dell'opera.

L'attuale fase in Accesso Anticipato è destinata a concludersi il 14 maggio per fare spazio alla "versione 1.0" di Subnautica Below Zero su PC (Steam ed Epic Store), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.