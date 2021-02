Subnautica Below Zero: il viaggio negli abissi alieni parte a maggio su PC e console

Le recenti anticipazioni condivise dal rating ESRB di Subnautica Below Zero trovano finalmente conferma nell'annuncio, da parte del team di Unknown Worlds, dell'uscita a maggio su PC e console della versione finale di questa espansione a se stante del famoso sandbox sci-fi Subnautica.

Il trailer confezionato dalla casa di sviluppo californiana ci riporta sul mondo alieno 4546B per farci assistere alle operazioni compiute da un astronauta precipitato con una capsula d'emergenza su una delle calotte polari del pianeta.

Giunto sul luogo, il nostro alter-ego dovrà ingegnarsi per costruire un rifugio, procacciarsi il cibo, difendersi dalle mostruose creature autoctone e trovare il modo di contattare la base. Oltre al ritorno delle lunghe esplorazioni dei fondali alieni che tante gioie hanno donato ai fan del titolo originario (ma questa volta in una mappa completamente inedita), in Below Zero il nuovo contesto climatico offrirà agli utenti delle nuove sfide di sopravvivenza legate alla necessità di mantenere elevati i livelli di temperatura corporea del proprio personaggio.

L'attuale fase Early Access terminerà il 14 maggio, in coincidenza dell'arrivo della "versione 1.0" di Subnautica Below Zero su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.