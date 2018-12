Subnautica è gratis su Epic Games Store: ecco come scaricarlo

A dieci giorni esatti dall'uscita di Subnautica su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ci tuffiamo nuovamente nell'oceano alieno di questo sandbox spaziale con l'annuncio, da parte di Epic Games, della disponibilità del titolo come download gratuito per tutti coloro che vorranno scaricarlo dal loro nuovo Store.

La versione PC dell'avventura sci-fi venata di elementi survival degli autori californiani di Unknown Worlds può essere scaricata in via del tutto gratuita dal 14 al 27 dicembre: una volta effettuato il download, il titolo sarà nostro per sempre poiché la licenza del gioco viene concessa dagli stessi sviluppatori e non da Epic.

L'edizione di Subnautica propostaci da Epic Games è identica a quella offerta sulle altre piattaforme e non prevede il successivo acquisto di ulteriori "porzioni di gioco" o di elementi accessori per la personalizzazione estetica del proprio alter-ego tramite la consueta formula dei free-to-play.

Il procedimento per scaricare gratuitamente Subnautica dalle pagine di Epic Games Store è piuttosto semplice e prevede la registrazione di un account (anch'essa gratuita) o l'autenticazione tramite uno dei precedenti canali utilizzati per giocare ai titoli del colosso videoludico statunitense (come Fortnite).

Una volta provveduto alla registrazione di un nuovo profilo o al recupero dell'account preesistente da canali come l'ID Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch o il proprio profilo Facebook e Google+, basterà effettuare l'ordine e iniziare il download del client di gioco senza dover inserire alcun dato supplementare come gli estremi di fatturazione.

Il procedimento dovrebbe rimanere invariato per tutti i futuri titoli che, per tutto il 2019, saranno regalati da Epic Games ogni due settimane: una volta conclusa la promozione su Subnautica, il prossimo gioco che potrà essere scaricato gratuitamente sarà Super Meat Boy dal 28 dicembre al 10 gennaio.