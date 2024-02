Subnautica Next, contrordine dagli sviluppatori: non sarà un GaaS e la coop sarà opzionale

Le informazioni snocciolate da Krafton sulla natura live service del nuovo capitolo di Subnautica hanno alimentato un'accesa discussione tra gli appassionati di esperienze survival, tanto da indurre il team di Unknown Worlds a rettificare quanto dichiarato dal publisher.

La casa di sviluppo di San Francisco ha infatti deciso di pubblicare una nota sulle pagine del proprio sito ufficiale per specificare che il prossimo, atteso capitolo di Subnautica non sarà un gioco live service propriamente detto, ma rientrerà nella più ampia definizione di GaaS citata nel report di Krafton in ragione del lungo supporto post-lancio promesso dal team di Unknown Worlds, sulla falsariga di quanto fatto con il primo episodio di Subnautica.

"Pensate a quel riferimento al 'Games-as-a-Service' come al nostro consueto modello di sviluppo Early Access, ma ampliato e arricchito di contenuti. E senza pass battaglia, fasi stagionali o abbonamenti", spiegano i ragazzi di Unknown Worlds prima di entrare nel merito dell'altro, grande tema dibattuto dalla community, ovvero la presenza della cooperativa online.

Gli sviluppatori statunitensi riferiscono che "il gioco non sarà incentrato sul multiplayer. La modalità cooperativa sarà del tutto facoltativa, potrete godervi tutti i contenuti del nuovo Subnautica in singleplayer".

Sempre dal team californiano arriva inoltre la precisazione sulla finestra di lancio della fase Early Access: "L'Accesso Anticipato non è previsto in partenza nel 2024, ma contiamo di condividere un sacco di informazioni sul nuovo Subnautica entro la fine dell'anno".