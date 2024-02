Subnautica Next sarà un GaaS 'oceanico', avrà la coop online e girerà su Unreal Engine 5

Il 'tuffo nello spazio' promessoci dal prossimo capitolo di Subnautica fa da sfondo alle ultime, importanti anticipazioni condivise da Krafton a margine degli ultimi risultati finanziari dell'editore sudcoreano.

Nel presentare i risultati dell'ultimo trimestre ai propri investitori e azionisti, i dirigenti di Krafton hanno aperto una finestra sull'universo fantascientifico della serie di Subnautica per farci sbirciare tra le pieghe del lavoro che sta portando avanti il team di Unknown Worlds.

Sulla scorta delle ultime informazioni condivise dal publisher asiatico apprendiamo che Subnautica Next (titolo provvisorio) sarà disponibile nel corso dell'anno fiscale 2024-2025 (che si aprirà a inizio aprile e si concluderà a fine marzo del prossimo anno) su una rosa di piattaforme che dovrebbe comprendere PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il titolo è in sviluppo su Unreal Engine 5 e si ripromette di rendere ancora più stratificata la già ricca esperienza di gioco offerta dal primo capitolo maggiore e dall'episodio ponte Subnautica Below Zero. Alla consueta campagna principale votata al crafting, all'esplorazione e alle dinamiche narrative intrecciate all'esperienza survival si affiancherà poi una modalità cooperativa con lobby composte da massimo 4 utenti, ciascuno dei quali sarà chiamato a "scoprire i misteri di un pianeta alieno completamente nuovo, un mondo oceanico con una straordinaria grafica stilizzata".

Di particolare interesse è poi il passaggio in cui Krafton descrive il nuovo Subnautica come un titolo che adotterà il modello Game as a Service, un'indicazione che potrebbe indicare la trasformazione del progetto in un vero e proprio 'gioco come servizio' (con stagioni, microtransazioni e quant'altro) oppure la volontà di Unknown Worlds di supportarlo attivamente con tanti contenuti inediti veicolati da aggiornamenti gratuiti e future espansioni. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi invitiamo a immergervi nelle profondità dell'oceano alieno di 4546B con la nostra recensione di Subnautica Below Zero.