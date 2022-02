Unknown Worlds oltre Subnautica: svelato lo strategico sci-fi Project M

Forti del successo raggiunto con la serie di Subnautica, il team di Unknown Worlds conferma di essere al lavoro su Project M, uno strategico sci-fi che inaugurerà una nuova proprietà intellettuale slegata dall'esperienza narrativa e ludica a tinte survival di Subnautica e del suo sequel Below Zero.

L'annuncio del prossimo videogioco della software house californiana giunge a margine dell'ultimo resoconto finanziario di Krafton, il colosso sudcoreano di PUBG che ha finalizzato l'acquisizione di Unknown Worlds sul finire del 2021.

A detta degli autori di Subnautica, Project M assumerà i contorni di uno strategico a turni ambientato in una dimensione fantascientifica inedita: il team di Unknown Worlds conta di annunciare ufficialmente il titolo entro breve e di lanciarlo in Accesso Anticipato su PC nel corso del 2022. Sempre per quest'anno è prevista l'uscita dell'altro grande progetto edito da Krafton, l'horror The Callisto Protocol del papà di Dead Space.

In attesa di assistere alle prime scene di gioco di Project M, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Subnautica Below Zero, l'ultimo survival sandbox sviluppato da Unknown Worlds per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.