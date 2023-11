Subnautica: quando esce il nuovo capitolo del survival sci-fi alieno? Le ultime da Krafton

Non bastassero i dettagli inediti sull'extraction shooter Project Black Budget degli autori di PUBG, dalle pagine dell'ultimo report finanziario di Krafton emergono degli importanti chiarimenti sulla finestra di lancio del prossimo capitolo di Subnautica, l'apprezzata serie survival sci-fi di Unknown Worlds.

Dopo il grande successo del primo episodio e l'ottimo riscontro ricevuto dal pubblico e dalla critica con il sequel Subnautica Below Zero, gli sviluppatori californiani di Unknown Worlds sono perfettamente consapevoli dell'interesse dei fan per il futuro di questa IP e lo confermano nel passaggio del report di Krafton che fornisce delle indicazioni sull'uscita del progetto conosciuto semplicemente come "The Next Subnautica".

Stando a quanto specificato dalla holding videoludica sudcoreana e dagli autori di San Francisco, il terzo capitolo maggiore di Subnautica dovrebbe vedere la luce nella prima metà del 2025 su PC e console, presumibilmente PS5 e Xbox Series X|S (e perché no, magari anche su Nintendo Switch 2?).

Il diagramma esplicativo di Krafton che cita la finestra di lancio di Subnautica 3 ribadisce inoltre che il titolo manterrà la struttura ibrida tra adventure e survival free roaming che tante gioie ha regalato agli esploratori degli oceani e delle calotte glaciali di 4546B. Già dall'aprile dello scorso anno, d'altronde, sappiamo che il terzo capitolo di Subnautica è in sviluppo e che, in base alle indicazioni offerte da Unknown Worlds ai talenti desiderosi di entrare a far parte del proprio team, porterà i giocatori a visitare un nuovo mondo alieno pieno di misteri da scoprire, creature da affrontare e strumenti tecnologici o strutture abitative da assemblare.