Subnautica e Subnautica Below Zero arrivano su Nintendo Switch l'anno prossimo

Durante il Nintendo Indie World Showcase, consueta trasmissione della grande N dedicata alla produzioni indipendenti, Unknown Worlds Entertainment è intervenuta per annunciare che Subnautica e Subnautica Below Zero arriveranno su Nintendo Switch l'anno prossimo

Subnautica, per chi non lo sapesse, è un videogioco di sopravvivenza sottomarino ambientato nelle profondità oceaniche di un mondo alieno, strapiene di meraviglie e pericoli d'ogni sorta. Dopo un atterraggio di fortuna, sarete chiamati a costruire l'attrezzatura, recuperare acqua e cibo, pilotare sommergibili, costruire basi sottomarine e superare in astuzia la fauna selvatica. È già acquistabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre il seguito Subnautica Below Zero è attualmente disponibile in Accesso Anticipato solamente su PC. È ambientato nella regione artica del medesimo pianeta (un anno dopo gli avvenimenti del primo capitolo) e offre un bioma inedito caratterizzato da picchi innevati, caverne ghiacciate, banchi di ghiaccio che galleggiano sull'oceano e sorgenti idro-termiche. Non mancano nuove forme di vita da studiare e dalle quali difendersi.

In occasione dell'annuncio è stato mostrato il trailer in apertura di notizia, che ci offre un assaggio del comparto grafico dei due giochi su Nintendo Switch.