Subway Surfers: live streaming di 365 giorni (1 anno) per battere il record mondiale

La nostra diretta Gaming People durata ben 48 ore è stata sicuramente molto lunga, ma ci sono obiettivi che richiedono ancora più tempo.

Infatti, il canale YouTube TheTekkitRealm ha messo in piedi una diretta di ben 365 giorni per battere il record mondiale di Subway Surfers, il popolare gioco Endless Runner che ha recentemente superato 2,5 miliardi di installazioni in tutto il mondo. Un successo talmente vasto, quello del titolo mobile sviluppato da Kiloo e SYBO GAMES, da aver convinto Sander Schwartz, produttore cinematografico vincitore di un Daytime Emmy, a realizzare dei brevi corti animati dedicati ai personaggi di Subway Surfers, recentemente pubblicati sul canale ufficiale SYBO TV. Pensate che il primo episodio conta, al momento in cui scriviamo, oltre 17 milioni di visualizzazioni. Insomma, la potenza mediatica del brand non si può sicuramente mettere in discussione.

Per quanto riguarda la diretta, la descrizione del video recita: "Stiamo battendo il record del mondo non solo per la più lunga partita di Subway Surfers mai giocata, ma anche per il maggior numero di punti guadagnati. Lo script che esegue il gioco non corrisponde all'ultimo update, quindi Subway Surfers non sarà costantemente aggiornato! Andremo online 24-7 per 365 giorni (1 anno)". Non è chiaro se si tratterebbe anche della più lunga live mai fatta su YouTube, ma potrebbe andarci vicino.

In ogni caso, chiaramente Subway Surfers viene giocato in questo caso da un infallibile script, che continuerà a schivare ostacoli ininterrottamente per un anno. Lo streaming è stato avviato lo scorso 24 maggio 2019. Ci vediamo tra un anno per tirare le somme!